"Мы Херсон": глава ОВА призвал присоединиться к акции поддержки украинцев на оккупированных территориях

Видеообращение опубликовано на его странице в Facebook.

"В этот день я хочу, чтобы люди, оставшиеся на временно оккупированной территории, услышали нас. Мы с вами! Сердце бьется за вас! Каждый бьется за вас! Вся Украина бьется за вас! Я как голова Херсонской ОВА, приглашаю вас присоединиться к флешмобу в поддержку людей, оставшихся в оккупации и сказать им, что мы, украинцы вместе, мы – Херсон", - сказал Ярослав Янушевич.

По его словам, чтобы присоединиться к акции поддержки, нужно написать поздравления с Днем Независимости и прикрепить фото из Херсонщины. В публикации следует тянуть друзей из Херсона и добавить хештеги: #украинцы_вместе , #ми_херсон .

"Покажем всем – сколько нас, и что независимо от того, где мы есть, Херсон – это Украина", - добавил глава ОВА.

Советник городского головы Херсона Роман Головня сообщил , что Вооруженные силы Украины достаточно успешно уничтожают все логистические пути оккупантов на Херсонщине.

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