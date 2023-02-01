Об этом сообщил Зеленский, отвечая на вопросы журналистов в рамках пресс-конференции с главой Австрии Александером ван дер Белленом в Киеве, пишет Интерфакс-Украина.

"Что касается президента США: мы иногда встречаемся с ним. Но меня не приглашали в Польшу", - заявил президент Украины.

Напомним, накануне польские медиа сообщили, что Джо Байден во время визита в Польшу может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также президент Польши Анджей Дуда посоветовал Владимиру Зеленскому принимать капитуляцию России в Переяславе, где гетьман Богдан Хмельницкий в 1654 заключил союз с Московским царством.

Сегодня, 1 февраля, Зеленский рассказал, что Украина проводит консультации относительно времени и места проведения саммита формулы мира, чтобы как можно больше государств могли присутствовать.

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