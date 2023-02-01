"Мы иногда встречаемся с Байденом. Но меня пока не приглашали в Польшу", - Зеленский о вероятной встрече с президентом США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не получал приглашения на встречу с президентом США Джозефом Байденом в Польше
Об этом сообщил Зеленский, отвечая на вопросы журналистов в рамках пресс-конференции с главой Австрии Александером ван дер Белленом в Киеве, пишет Интерфакс-Украина.
"Что касается президента США: мы иногда встречаемся с ним. Но меня не приглашали в Польшу", - заявил президент Украины.
- Напомним, накануне польские медиа сообщили, что Джо Байден во время визита в Польшу может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- Также президент Польши Анджей Дуда посоветовал Владимиру Зеленскому принимать капитуляцию России в Переяславе, где гетьман Богдан Хмельницкий в 1654 заключил союз с Московским царством.
- Сегодня, 1 февраля, Зеленский рассказал, что Украина проводит консультации относительно времени и места проведения саммита формулы мира, чтобы как можно больше государств могли присутствовать.
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