Мы имеем право и можем нанести превентивные удары по беларусским или российским войскам, которые будут надвигаться на Украину из Беларуси, - военный эксперт Свитан
Роман Свитан, военный эксперт, полковник запаса ВСУ, убежден, что такой удар будет нанесен даже если они еще не начнут двигаться, а только попытаются собрать соответствующие боевые группы на территории Беларуси
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
Военный эксперт дал комментарий о праве Украины нанести превентивный удар в случае угрозы наступления со стороны Беларуси.
"Такое право мы имеем и оно у нас появилось 24 февраля этого года. Соответственно, исходя из этого права, мы можем нанести превентивный удар по надвигающимся на Украину беларусским или российским войскам на территории Беларуси. Это все прекрасно понимают как Лукашенко, так и российское руководство Такой удар будет нанесен даже если они еще не начнут двигаться, а только попытаются собрать соответствующие боевые группы на территории Беларуси. К тому же удар будет наноситься не только по ним, а и по всем военным объектам, расположенным в Беларуси", - объяснил военный эксперт.
Роман Свитан подчеркнул, что это не будет удар по беларусскому народу, потому что это наши, генетически и ментально европейские люди, а удар будет наноситься исключительно по военным объектам Беларуси.
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- Также Роман Свитан, военный эксперт, полковник запаса ВСУ, отметил, что беларусской армии нужно увеличивать в 5-6 раз свои войска, чтобы выполнить какие-то боевые задачи этой военной кампании.
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