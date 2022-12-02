Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Мы имеем право и можем нанести превентивные удары по беларусским или российским войскам, которые будут надвигаться на Украину из Беларуси, - военный эксперт Свитан
Эксклюзив

Мы имеем право и можем нанести превентивные удары по беларусским или российским войскам, которые будут надвигаться на Украину из Беларуси, - военный эксперт Свитан

2 декабря, 2022 пятница
21:52
война с Россией

Роман Свитан, военный эксперт, полковник запаса ВСУ, убежден, что такой удар будет нанесен даже если они еще не начнут двигаться, а только попытаются собрать соответствующие боевые группы на территории Беларуси

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

Военный эксперт дал комментарий о праве Украины нанести превентивный удар в случае угрозы наступления со стороны Беларуси.

"Такое право мы имеем и оно у нас появилось 24 февраля этого года. Соответственно, исходя из этого права, мы можем нанести превентивный удар по надвигающимся на Украину беларусским или российским войскам на территории Беларуси. Это все прекрасно понимают как Лукашенко, так и российское руководство Такой удар будет нанесен даже если они еще не начнут двигаться, а только попытаются собрать соответствующие боевые группы на территории Беларуси. К тому же удар будет наноситься не только по ним, а и по всем военным объектам, расположенным в Беларуси", - объяснил военный эксперт.

Роман Свитан подчеркнул, что это не будет удар по беларусскому народу, потому что это наши, генетически и ментально европейские люди, а удар будет наноситься исключительно по военным объектам Беларуси.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Видео
Украина
Белорусь
военные силы Украины
Читайте также:
Ігор Гулик
Автор Игорь Гулик
29 ноября, 2022 вторник
Остановите Папу, потому что он перекроит Священное писание
Ліонель Мессі
2 декабря, 2022 пятница
ЧМ-2022: как выглядит сетка плей-офф после матчей 1 декабря
Юрій Бутусов
Автор
1 декабря, 2022 четверг
Почему ошиблась фон дер Ляйен в оценке украинских потерь
Киев
-5°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.66
    Покупка 39.66
    Продажа 40.35
  • EUR
    Покупка 40.6
    Продажа 41.67
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
2 декабря
22:27
Минобороны отменило аккредитацию издания "Страна"
22:09
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Россия не покинет ЗАЭС, потому что это постоянный объект шантажа. Колонка Сергея Згурца
22:06
OPINION
Не ждите от россиян раскаяния
21:23
Германия среди стран, которые оказывают Украине наибольшую военную помощь, - Столтенберг
20:57
Подоляк
"ВСУ помогут": Подоляк назвал условие дипломатического урегулирования войны
20:47
Добыча российской нефти в 2023 году упадет на треть из-за санкций, - Reuters
20:21
Киево-Печерскую лавру зарегистрировали в составе ПЦУ, - Евстратий Заря
20:16
Эксклюзив
Кременная станет самым перспективным направлением для развития украинского контрнаступления на Луганщине, - председатель Северодонецкой РВА
20:11
На фронте погиб майор ГБР Артем Присяжнюк
20:06
OPINION
Лис в курятнике. Выгонят ли Россию из Совбеза ООН?
19:56
Комиссия ООН настаивает на создании реестра жертв войны РФ против Украины и программ репараций
19:50
Евросоюз открыл в Киеве лабораторию киберзащиты для ВСУ
19:22
В ДТЭК сказали, когда Украина сможет перейти на плановые графики отключения электроэнергии
19:20
Свет
По Киеву будут курсировать бесплатные автобусы, а метро приостановит движение в случае полного отсутствия электроснабжения в результате новых ударов РФ
19:04
ВСУ ликвидировали до 70 оккупантов под Бахмутом и сбили вражеский вертолет в районе Купянска
19:01
ООН
ООН расследует, являются ли обстрелы Россией украинской инфраструктуры военным преступлением
18:48
Испания передает 4,5 млн евро на энергетическую поддержку Украины
18:40
СБУ обнаружила в епархиях УПЦ (МП) пропагандистские методички Кремля, "учение о сатанизме", нацистскую символику
18:38
Потребности украинских предприятий и граждан в электричестве обеспечены на 40-50%, – Шмыгаль
18:28
Эксперт объяснил, почему в Украине дорожает горючее в то время, когда в Европе цена на него падает
18:22
Эксклюзив
Беларусской армии нужно увеличивать в 5-6 раз свои войска, чтобы выполнить какие-то боевые задачи этой военной кампании, - военный эксперт Свитан
18:16
Назначение субсидий через Пенсионный фонд: в правительстве объяснили, как обратиться за их оформлением
18:09
Япония и Южная Корея наложили санкции на КНДР
18:06
OPINION
Юрий Бутусов
Элитный Пункт несокрушимости Кирилла Тимошенко
18:01
Кабмин объединил министерства инфраструктуры и развития громад и территорий Украины
17:53
Испания передала Украине первые ЗРК Hawk, – Резников
17:52
Португалия заморозила российские активы на 18 млн евро
17:51
Великобритания отказала Китаю в строительстве нового посольства в Лондоне по соображениям безопасности
17:06
Яхту Медведчука продадут на аукционе: куда пойдут деньги, - The Guardian
17:05
Обновлено
Глаза животных в окровавленных конвертах: по меньшей мере девять украинских посольств получили угрозы
17:00
Анонс
Как волонтеры культурное наследие защищают и помогают киевлянам бороться с тьмой. Валерия Бондаренко в проекте "Война и волонтеры"
16:56
Болгария заявила о намерении передать Украине стрелковое оружие и "некоторые боеприпасы", но не танки
16:42
РФ готова оставить ЗАЭС в обмен на транзит нефти и газа через Украину, - РосСМИ
16:41
Эксклюзив
Известно об отходе войск оккупанта из Васильевки Запорожской области, - депутат райсовета Кирильчук
16:39
ДБР обнаружило в Купянске списки местных предателей и коллаборантов
16:30
Виктор Орбан
"Это ж так просто и примитивно - дать денег": Орбан снова выступил против намерения ЕС выделить Украине 18 млрд евро
16:08
"Пусть террористическое государство ощутит последствия на собственной шкуре": Резников поддержал инициативу чехов выключить электричество посольству РФ
16:07
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:04
OPINION
Назначение казаха главой ОДКБ — пощечина Путину
15:59
Латвия
За карту с Крымом в составе РФ: В Латвии на 10 тысяч евро оштрафовали телеканал "Дождь"
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV