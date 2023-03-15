"Мы имеем на столе жизнеспособное решение": глава МАГАТЭ прокомментировал ситуацию вокруг ЗАЭС

Об этом сообщает Укринформ.

Гросси выступил в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, где заявил, что МАГАТЭ не пытается искать политическое разрешение конфликта, но стремится решить проблему ядерной безопасности.

"Конечно, это (решение - ред.) должно быть политически возможным, а также жизнеспособным. И у меня создалось впечатление, что мы имеем на столе жизнеспособное решение. И я почувствовал на прошлой неделе, когда крупнейшая атомная электростанция в Европе в шестой раз была вынуждена включить аварийные дизельные генераторы, которые мы не должны оказаться в таком положении", - сказал Рафаэль Гросси.

Гендиректор МАГАТЭ подчеркнул, что в течение месяцев работал над предложением по обеспечению защиты Запорожской АЭС.