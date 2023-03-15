"Мы имеем на столе жизнеспособное решение": глава МАГАТЭ прокомментировал ситуацию вокруг ЗАЭС
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что для безопасной работы временно оккупированной Запорожской АЭС – есть жизнеспособное решение
Об этом сообщает Укринформ.
Гросси выступил в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, где заявил, что МАГАТЭ не пытается искать политическое разрешение конфликта, но стремится решить проблему ядерной безопасности.
"Конечно, это (решение - ред.) должно быть политически возможным, а также жизнеспособным. И у меня создалось впечатление, что мы имеем на столе жизнеспособное решение. И я почувствовал на прошлой неделе, когда крупнейшая атомная электростанция в Европе в шестой раз была вынуждена включить аварийные дизельные генераторы, которые мы не должны оказаться в таком положении", - сказал Рафаэль Гросси.
Гендиректор МАГАТЭ подчеркнул, что в течение месяцев работал над предложением по обеспечению защиты Запорожской АЭС.
- 9 марта россияне совершили 81 пуск ракет по Украине. Есть попадание в энергетические объекты.
- Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность очередным обесточиванием ЗАЭС, которое произошло в результате массированного ракетного обстрела Украины 9 марта.
- Специалисты Укрэнерго возобновили энергопитание оккупированной Запорожской АЭС, прерванное вражескими ракетными ударами в ночь на 9 марта.
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