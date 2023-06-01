Об этом сообщили в пресс-службе подразделений.

"Мы - легион "Свобода России", сейчас находимся на границе нашей родины. Вскоре мы будем двигаться в РФ, чтобы воцарилась свобода, мир и спокойствие. Грайворон - это только начало. В результате трусливых путинских военных шакалов мы получили много трофеев", - заявили в видео.

Легион рассказал, что теперь бойцы смогут вооружить больше собратьев и собратьев.

"Мы идем освобождать всю Россию. От Белгорода до Владивостока для того, чтобы в Москве был поднят бело-синий флаг свободы", - подчеркнули в "Свободе России".

Российский добровольческий корпус заявил о начале обещанной второй фазы рейда.

Что же друзья, бойцы Российского добровольческого корпуса снова ведут бои на территории Российской Федерации, очень скоро увидим окрестности Шебекино.

Добровольцы говорят, что не имеют возможности обеспечить эвакуацию мирных жителей из приграничных населенных пунктов, потому что российская армия обстреливает эти районы и усложняет вывоз людей: "Находитесь дома, не беспокойтесь, бойцы Российского добровольческого корпуса не воюют с мирными жителями".

На фоне видео слышались звуки взрывов.

РосСМИ заявили, что Белгородский оперштаб опроверг прорыв ВСУ в районе Шебекино: "Идут обстрелы и слышны звуки боя".

Губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков сказал, что в Шебекинском округе "непрерывный обстрел со стороны Вооруженных Сил Украины": "Противника в Белгородской области не было и нет. Вооруженные силы, пограничники, федеральная служба безопасности, росгвардия на месте". В результате обстрелов ранены восемь человек. Гладков заявил об эвакуации жителей, но во время обстрелов это невозможно: "Нужно ждать окончания прилетов, окончания взрывов, окончания рисков быть раненым или погибшим от снарядов ВСУ".

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"Если есть необходимость срочной эвакуации, мы защищенную технику подгоним к вашим домам", – добавил российский губернатор.

Что известно о первом рейде

22 мая легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус заявили , что освободили населенные пункты Козинку и Гора-Подол Белгородской области РФ в рамках создания демилитаризованной зоны на границе с РФ, а в Грайворон вошли передовые отряды. В регионе был введен режим контртеррористической операции и эвакуированы ядерные боеприпасы.

Поздним вечером 22 мая в РосСМИ появилась информация, что в Белгороде зафиксированы прилеты в административные сооружения, в частности в здания ФСБ и МВД, также сообщали об ударах беспилотников по админзданиям в Грайвороне и Борисовке.

29 мая Российский добровольческий корпус сообщил, что в очередной раз пересек границу РФ на день пограничника, таким образом "поздравив" российских военных.

Реакция российских властей на первый рейд

Вечером 22 мая, в 18:04, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в регионе с целью обеспечения безопасности граждан введен режим контртеррористической операции. Следовательно, на Белгородщине проверяли документы у физических лиц и приостановили деятельность опасных производств и предприятий, где используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества.

Перед этим российские СМИ сообщали, что во время обстрела админздания был ранен заместитель администрации города Грайворон. Также, по их информации, были ранены двое работников МЧС.

В то же время губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что по состоянию на 20:00 в Грайворонском районе ранены 8 человек, погибших среди гражданских нет. Также, по его словам, были повреждены три частных дома, попадание в три частных дома, а в населенном пункте Замостье снаряд попал в детсад.

До этого, около 15:30 22 мая, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину сообщили о якобы попытке прорыва украинских диверсантов в Белгородскую область.

Ранее, в 14:10 губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил , что на территорию Грайворонского округа "зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ". Впоследствии, в 11:38 он сказал, что якобы с утра 22 мая регион подвергается обстрелам ВСУ. Гладков рассказал, что с девяти часов утра "под обстрелом ВСУ оказался Грайворонский городской округ". По его словам, обошлось без пострадавших, сработала система ПВО.

Часть ракеты вроде бы упала на огород частного жилищного домовладения в селе Антоновка.

Также, по сообщению Гладкова, под минометным обстрелом оказалось село Козинка. А в селе Гора-Подол вспыхнул склад сена. В Грайвороне снаряды попали на территорию автотранспортного предприятия, а в селе Замостье поврежден забор частного жилого домовладения.

Впоследствии Гладков сообщил, что в Новой Таволжанке с беспилотника было сброшено взрывное устройство рядом с частным жилым домом. А сам БПЛА вроде бы упал в 100 метрах от жилых домов.

Еще позже в видеообращении Гладков заявил, что против области "началась массированная информационная атака", целью которой является паника среди населения. Он повторил, что в результате обстрелов пострадавших нет, а распространяющиеся в соцсетях призывы об эвакуации – это ложь.

Что известно о деятельности легиона "Свобода России" и РДК

Легион "Свобода России" – российский легион в составе ВСУ, сформированный в марте 2022 года после полномасштабного вторжения РФ в Украину. 1 мая 2022 года стало известно, что на территории России стали появляться очаги этого легиона.

Российский добровольческий корпус (РДК) – еще одно добровольческое формирование, которое борется на стороне Украины. Так 29 марта РДК опубликовало видео , в котором опровергало участие украинской стороны в операции на территории Брянщины, состоявшейся 2 марта 2023 года. В то же время, в своем видеоотчете РДК подтвердило свою причастность к операции на территории региона.

6 апреля РДК заявил , что снова проник из Украины на территорию России, в Брянской области, и вернулся без потерь. Тогда же в комментарии "Полигон медиа" добровольческое формирование отметило, что выполнило свои "пропагандистские задачи": пообщалось с местным населением и раздало листовки.