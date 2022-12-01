Об этом сообщают российские СМИ.

Лавров сравнил Херсон и Сталинград, когда его попросили объяснить, почему российская армия обстреливает инфраструктуру в городе, считающемся "своей" территорией. Министр оправдал обстрелы тем, что "Сталинград тоже бомбили".

"Ну, у нас и город Сталинград был нашей территорией. И мы там немцев били, и так били, что они оттуда сбежали", - заявил Лавров.

Он также заявил, что удары по энергетической инфраструктуре Россия наносит, чтобы не позволить "накачивать Украину смертоносным оружием, чтобы убивать россиян".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил ОБСЕ в корректировке обстрелов по оккупированным Донецку и Луганску.

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