Текст новогоднего обращения Дуды размещен на официальном сайте главы польского государства.

"Мы живем в опасные времена. За нашей восточной границей идет полномасштабная война. Такого в Европе не было со времен Второй мировой войны. Жестокая российская агрессия против независимой и демократической Украины принесла смерть, боль и страдания. Это война, которой не видно конца", – отметил польский президент.

"Мы в Польше, как никто другой в мире, каждый день собственными глазами видим огромность человеческих трагедий, встречаем матерей и детей, которые ищут у нас убежища, спасаясь от ужаса войны. Они наши гости", - добавил Дуда.

В том, что сейчас происходит с Украиной и украинскими, руководитель Польши обвиняет нынешнее руководство России.

От его действий, отметил Анджей Дуда, страдает и Польша.

"Последствия этой варварской агрессии затрагивают и нашу страну, Польшу. Энергетический кризис, рост цен, замедление экономики, неуверенность в завтрашнем дне. Надо прямо сказать: во всем виновата имперская политика путинской России!", - сказал Дуда.

По его мнению, "последствия этой войны в следующем году внезапно не исчезнут".

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"С ними (с последствиями – ред.) еще придется разбираться", - подчеркнул польский президент.

Но, несмотря на эту неопределенность, несмотря на эти многочисленные вызовы и проблемы, как поляки, мы открыли свои сердца и дома для нуждающихся соседей. Мы не дали себя разделить, не поддались на российскую пропаганду и дезинформацию. Это тот феномен, о котором говорит весь мир, это отношение, которым мы можем гордиться. Мы все блестяще сдали экзамен на человечность, солидарность и патриотизм в 2022 году", - заявил Дуда.

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