"Мы и дальше будем им противостоять". Анджей Дуда начал новогоднее поздравление со слов об "имперской политике путинской России"
Президент Республики Польша Анджей Дуда в приветственном слове по случаю начала нового 2023 года сосредоточился прежде всего на последствиях российской войны против Украины. Этому посвящена первая половина его выступления
Текст новогоднего обращения Дуды размещен на официальном сайте главы польского государства.
"Мы живем в опасные времена. За нашей восточной границей идет полномасштабная война. Такого в Европе не было со времен Второй мировой войны. Жестокая российская агрессия против независимой и демократической Украины принесла смерть, боль и страдания. Это война, которой не видно конца", – отметил польский президент.
"Мы в Польше, как никто другой в мире, каждый день собственными глазами видим огромность человеческих трагедий, встречаем матерей и детей, которые ищут у нас убежища, спасаясь от ужаса войны. Они наши гости", - добавил Дуда.
В том, что сейчас происходит с Украиной и украинскими, руководитель Польши обвиняет нынешнее руководство России.
От его действий, отметил Анджей Дуда, страдает и Польша.
"Последствия этой варварской агрессии затрагивают и нашу страну, Польшу. Энергетический кризис, рост цен, замедление экономики, неуверенность в завтрашнем дне. Надо прямо сказать: во всем виновата имперская политика путинской России!", - сказал Дуда.
По его мнению, "последствия этой войны в следующем году внезапно не исчезнут".
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"С ними (с последствиями – ред.) еще придется разбираться", - подчеркнул польский президент.
Но, несмотря на эту неопределенность, несмотря на эти многочисленные вызовы и проблемы, как поляки, мы открыли свои сердца и дома для нуждающихся соседей. Мы не дали себя разделить, не поддались на российскую пропаганду и дезинформацию. Это тот феномен, о котором говорит весь мир, это отношение, которым мы можем гордиться. Мы все блестяще сдали экзамен на человечность, солидарность и патриотизм в 2022 году", - заявил Дуда.
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