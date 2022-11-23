Об этом он сказал в эфире телемарафона "Единые Новости".

Он заявил, что восстановление украинской энергосистемы – это вопрос часов, а не суток, и что важно восстановить целостную работу систем.

"Задача восстановления энергетики стоит в часах, а не в сутках, двух, трех, четырех или пяти... Мы не говорим о неделях, месяцах, мы говорим просто о часах", - заявил он.

Тимошенко отметил, что не хочет называть точные сроки восстановления электричества, поскольку сначала необходимо возобновить поставки энергии в критическую инфраструктуру.

"Не хотелось бы говорить о сроках конкретно по каждой локации, я думаю, что все понимают – сначала надо соединить всю энергосистему в одну систему. Как только это будет сделано, сразу начнется запитка городов, городков и дальше. Прежде всего – это критическая инфраструктура ", – сказал Тимошенко.

23 ноября оккупанты выпустили около 65 крылатых ракет, пострадали дома, ТЭЦ, ТЭС и электроподстанции по меньшей мере в четырех регионах.

В Укрэнерго сообщили, что в результате обстрелов российских оккупантов днем 23 ноября во всех регионах Украины ввели аварийные отключения. Они продлятся в течение суток.

В среду, 23 ноября, Совбез ООН обсудит массированный ракетный удар РФ по Украине. Заседание состоится в 23:00 по Киеву.

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