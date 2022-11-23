"Мы говорим не о днях, а о часах": в ОП заверили в быстром восстановлении энергосистемы Украины
Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что восстановление энергосистемы страны – вопрос часов, а не суток
Об этом он сказал в эфире телемарафона "Единые Новости".
Он заявил, что восстановление украинской энергосистемы – это вопрос часов, а не суток, и что важно восстановить целостную работу систем.
"Задача восстановления энергетики стоит в часах, а не в сутках, двух, трех, четырех или пяти... Мы не говорим о неделях, месяцах, мы говорим просто о часах", - заявил он.
Тимошенко отметил, что не хочет называть точные сроки восстановления электричества, поскольку сначала необходимо возобновить поставки энергии в критическую инфраструктуру.
"Не хотелось бы говорить о сроках конкретно по каждой локации, я думаю, что все понимают – сначала надо соединить всю энергосистему в одну систему. Как только это будет сделано, сразу начнется запитка городов, городков и дальше. Прежде всего – это критическая инфраструктура ", – сказал Тимошенко.
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