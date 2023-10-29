"Мы готовы": в Воздушных силах рассказали, что РФ может готовиться к новым массированным ударам по Украине

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Мы не то, что готовимся - мы готовы. Потому что 24/7 - это привычная работа Воздушных сил на протяжении всей этой войны. Здесь без вариантов, мы должны ожидать в любой момент любой угрозы, любую воздушную цель", – сказал Игнат.

По словам спикера, россияне могут готовиться к новым массированным атакам. А после многочисленных дроновых и ракетных обстрелов враг взял паузу. По мнению Игната, вероятно, для того чтобы накопить свои ресурсы.

"Были паузы у них, потому что не бесконечные боеприпасы, не бесконечные ракеты. Поэтому они прекрасно понимают и наносят такие единичные удары. Вчера "Искандеры", сегодня Х-59", - добавил спикер Воздушных сил.