"Мы готовы": в Воздушных силах рассказали, что РФ может готовиться к новым массированным ударам по Украине
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат не исключает, что российские военные могут готовиться к новым массированным обстрелам Украины, но украинские защитники к ним готовы
Об этом он сказал в эфире телемарафона.
"Мы не то, что готовимся - мы готовы. Потому что 24/7 - это привычная работа Воздушных сил на протяжении всей этой войны. Здесь без вариантов, мы должны ожидать в любой момент любой угрозы, любую воздушную цель", – сказал Игнат.
По словам спикера, россияне могут готовиться к новым массированным атакам. А после многочисленных дроновых и ракетных обстрелов враг взял паузу. По мнению Игната, вероятно, для того чтобы накопить свои ресурсы.
"Были паузы у них, потому что не бесконечные боеприпасы, не бесконечные ракеты. Поэтому они прекрасно понимают и наносят такие единичные удары. Вчера "Искандеры", сегодня Х-59", - добавил спикер Воздушных сил.
- Напомним, в ночь на воскресенье, 29 октября, российские кафиры нанесли удары по территории Днепропетровской, Херсонской и Полтавской областей. В результате вражеских атак есть разрушение инфраструктуры.
- Войска РФ запустили по Украине 5 ударных дронов и управляемую авиационную ракету Х-59. Воздушные силы уничтожили все русские беспилотники.
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