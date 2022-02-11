Мы готовы сражаться, но нужно, чтобы НАТО закрыло небо и дежурило в море, – нардеп Костенко

Об этом он заявил в "Большом эфире Василия Зимы" на Еспресо.TV.



"С моей точки зрения, сложившаяся ситуация давала Украине много возможностей, в частности по пересмотру Минских договоренностей и помощи новых союзов. Наш президент вместо того, чтобы возражать и всех отправлять на шашлыки, должен был ехать в Конгресс, выступать там, или в парламент Британии и говорить о том, что РФ идет, никакие договоренности не выполняются. Мы готовы тем вооружением, что есть, биться, но у нас одна просьба "Закройте нам небо, сделайте над Украиной зону закрытых полетов", - сказал Костенко.



По его словам, страны НАТО это могут сделать.



Второй вопрос – это Черноморский бассейн. Я месяц назад говорил об этой проблеме, что мы все смотрим на наши сухопутные границы, а у нас есть еще одна проблема на море и РФ кораблями может закрыть экспорт и импорт. Это тоже ударит по нашей стране. Поэтому там должны дежурить корабли НАТО и вот если бы это было сделано, то ситуация была бы совсем другая. У нас бы преимущество было значительное. Только то оружие, которое нам дают сухопутное - я не скажу, что оно сильно в нашу пользу сломало ситуацию, но заставило действительно Россию считаться и производить перерасчеты тех сил и средств, которые они подтягивают к границам", - подытожил нардеп.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что украинские профильные службы отслеживают любую информацию о возможных провокациях со стороны РФ, призванных создать повод для эскалации агрессии.