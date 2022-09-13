Мы готовы россиян как уничтожать, так и пачками высылать из Украины после плена, - руководитель пресс-центра ОК "Юг" Гуменюк
Россиянам в Херсонской области, которые сдадутся в плен, ничего не угрожает - Украина соблюдает нормы международного гуманитарного права
Об этом в эфире Эспрессо сообщила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
"Мы достаточно мощную информационную кампанию проводим среди россиян для того, чтобы они были осведомлены, как именно им нужно себя вести и чтобы они не страшились из-за призывов в соцсетях, чтобы устроить им котел. Очень много ненависти и жажды мести у тех, кто действительно испытывал все "прелести" оккупации", - заявила она.
Гуменюк напомнила, что Украина соблюдает нормы международного гуманитарного права, в том числе и в обращении с пленными.
"Им ничего не угрожает, они попадают в цивилизованное государство и будут расцениваться нами как военнопленные. Соответственно, и содержание будет такое. Наша задача – очистить землю от оккупантов. Мы готовы россиян как уничтожать, так и пачками высылать из нашей страны. Главное – зачистить нашу землю", - подытожила руководитель пресс-центра.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.81
Покупка 39.81Продажа 40.73
-
EUR
Покупка 39.7Продажа 40.95
- Актуальное
- Важное