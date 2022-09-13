Об этом в эфире Эспрессо сообщила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"Мы достаточно мощную информационную кампанию проводим среди россиян для того, чтобы они были осведомлены, как именно им нужно себя вести и чтобы они не страшились из-за призывов в соцсетях, чтобы устроить им котел. Очень много ненависти и жажды мести у тех, кто действительно испытывал все "прелести" оккупации", - заявила она.

Гуменюк напомнила, что Украина соблюдает нормы международного гуманитарного права, в том числе и в обращении с пленными.

"Им ничего не угрожает, они попадают в цивилизованное государство и будут расцениваться нами как военнопленные. Соответственно, и содержание будет такое. Наша задача – очистить землю от оккупантов. Мы готовы россиян как уничтожать, так и пачками высылать из нашей страны. Главное – зачистить нашу землю", - подытожила руководитель пресс-центра.