"Мы готовы": Резников предупредил о возможности нового наступления РФ в феврале
Министр обороны Алексей Резников заверил, что Украина готова к новому масштабному наступлению россиян в феврале
Об этом сообщает АрмияInform.
По его словам, Украина не исключает нового нападения россиян в феврале, однако Силы обороны готовы к этому.
"Мы ожидаем наступления россиян, они любят символизм. Мы готовы, ВСУ готовы, Ставка Верховного Главнокомандующего держит контроль, все готовы к отпору, накапливаем силы. Готовим с партнерами по поставкам вооружений, как давали и будут давать", – рассказал Резников 5 февраля на пресс-конференции в Киеве.
Он также отметил, что ситуация на востоке Украины остается сложной, но контролируемой.
"Наши Силы обороны держатся. Многие в телеграме писали, что ночью будет нападение. Никакого нападения не произошло. Нужно слушать Генеральный штаб ВСУ. Рядом с Черниговом или Харьковом нет ударных групп. Не нужно поддаваться разным паническим вбросам. Сегодня пограничники, Нацгвардия и Силы обороны держатся. Давайте верить в них", - призвал Резников.
- 5 февраля Резников заявил, что Украина не будет наносить удары американскими ракетами дальностью 150 км по территории России.
- Кроме того, Алексей Резников заявил, что решение по его отставке находится в компетенции президента Украины Владимира Зеленского.
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