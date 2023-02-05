Об этом сообщает АрмияInform.

По его словам, Украина не исключает нового нападения россиян в феврале, однако Силы обороны готовы к этому.

"Мы ожидаем наступления россиян, они любят символизм. Мы готовы, ВСУ готовы, Ставка Верховного Главнокомандующего держит контроль, все готовы к отпору, накапливаем силы. Готовим с партнерами по поставкам вооружений, как давали и будут давать", – рассказал Резников 5 февраля на пресс-конференции в Киеве.

Он также отметил, что ситуация на востоке Украины остается сложной, но контролируемой.

"Наши Силы обороны держатся. Многие в телеграме писали, что ночью будет нападение. Никакого нападения не произошло. Нужно слушать Генеральный штаб ВСУ. Рядом с Черниговом или Харьковом нет ударных групп. Не нужно поддаваться разным паническим вбросам. Сегодня пограничники, Нацгвардия и Силы обороны держатся. Давайте верить в них", - призвал Резников.