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Мы готовы применить невиданные санкции, - Камала Гаррис впервые прокомментировала угрозу РФ в отношении Украины

27 декабря, 2021 понедельник
11:08
Мир

Вице-президент США Камала Гаррис впервые прокомментировала российскую угрозу нападения на Украину и подчеркнула, что Вашингтон готов прибегнуть к "невиданным санкциям" в случае эскалации

Об этом Камала Гаррис заявила в интервью CBS News .

Вице-президент США обычно не комментирует внешнеполитические вопросы, поэтому это ее первое заявление относительно российской угрозы на границах Украины.

На вопрос журналистки о том, что в Вашингтоне думают о вероятности "горячей войны" в Европе в ближайшие недели, Камала Гаррис сообщила, что Белый дом поддерживает прямые контакты с Кремлем.

"Президент, как вам известно, недавно провел виртуальную встречу с Путиным, и мы очень ясно заявили, что Россия не должна посягать на суверенитет Украины, что мы должны отстаивать, и отстаиваем ее территориальную целостность. Мы сотрудничаем с нашими союзниками в этом вопросе, и очень четко дали понять, что готовы применить невиданные санкции", – заявила Гаррис.

Вице-президент не уточнила, о каких именно санкциях идет речь. Однако, когда журналистка заметила, что предыдущие санкции США не остановили Путина, Гаррис еще раз подчеркнула, что Вашингтон может ввести тот тип ограничений, которые не применяли ранее.

  • Напомним, помощница госсекретаря США заявила, что против России готовятся новые санкции .
  • США могут ограничить Россию в импорте мобильных телефонов и авиазапчастей при вторжении в Украину.

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война с Россией
санкции США
США
Камала Харрис
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