Мы готовы обменять Белгород на членство Украины в НАТО, — Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что Украина не готова жертвовать своими территориями ради членства в НАТО, однако "готова обменять Белгород"
Об этом он заявил 20 августа во время пресс-конференции с премьером Дании Мэтте Фредериксен.
Таким образом, глава государства ответил на вопрос украинской журналистки, готова ли Украина ради мира и членства в Альянсе пожертвовать частью своей территории, в частности из-за возможного давления западных партнеров.
"Обмен территории? Готовы обменять Белгород на наше членство в НАТО", - иронично прокомментировал президент Украины.
В свою очередь Фредериксен подчеркнула, что выбор, идти ли на мирные переговоры, полностью принадлежит Украине.
"Я могу очень четко ответить — вопрос будущего Украины принадлежит именно украинцам. И это решать только Украине, когда она будет готова сесть за переговоры", - отметила она.
- Также премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила, что страна передаст 19 истребителей F-16 Украине, однако для этого необходимо соблюсти некоторые условия.
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