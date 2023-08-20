Мы готовы обменять Белгород на членство Украины в НАТО, — Зеленский

Об этом он заявил 20 августа во время пресс-конференции с премьером Дании Мэтте Фредериксен.

Таким образом, глава государства ответил на вопрос украинской журналистки, готова ли Украина ради мира и членства в Альянсе пожертвовать частью своей территории, в частности из-за возможного давления западных партнеров.

"Обмен территории? Готовы обменять Белгород на наше членство в НАТО", - иронично прокомментировал президент Украины.

В свою очередь Фредериксен подчеркнула, что выбор, идти ли на мирные переговоры, полностью принадлежит Украине.

"Я могу очень четко ответить — вопрос будущего Украины принадлежит именно украинцам. И это решать только Украине, когда она будет готова сесть за переговоры", - отметила она.