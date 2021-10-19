Мы готовы к некоторым шагам вперед, чтобы "нормандская" встреча состоялась, - Зеленский
Украина вместе с Германией и Францией готова быстрее провести встречу глав государств в нормандском формате
Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью ICTV, сообщает Радио Свобода.
По словам главы государства, об этом шла речь на встрече в видеоформате с канцлером Ангелой Меркель и президентом Франции Макроном, которые впоследствии имели переговоры об этом с российской стороной.
"Мы готовы к некоторым шагам вперед, чтобы встреча состоялась. Я не знаю, как прошла их встреча, наверное, тоже там есть вопросы и предложения, как всегда с этой стороны. Думаю, что процент того, что состоится встреча, зависит от России. Я вижу, что госпожа Меркель хотела бы, чтобы эта встреча прошла. Она много сделала за это время для Украины, для нормандского формата. Поэтому, я думаю, шансы для этого есть ", - отметил Зеленский.
Он добавил, что "мы обсуждали с президентом Байденом несколько вариантов привлечения США к решению этого конфликта". По словам президента, США "в принципе, поддерживают, но будут думать над форматом и затем предлагать этот формат Украине и России".
- Ранее пресс-секретарь Путина Песков заявил , что предполагаемое вступление Украины в НАТО" выходит за красные линии национальных интересов России" и "может заставить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности".
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