Мы готовы к некоторым шагам вперед, чтобы "нормандская" встреча состоялась, - Зеленский

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью ICTV, сообщает Радио Свобода.

По словам главы государства, об этом шла речь на встрече в видеоформате с канцлером Ангелой Меркель и президентом Франции Макроном, которые впоследствии имели переговоры об этом с российской стороной.

"Мы готовы к некоторым шагам вперед, чтобы встреча состоялась. Я не знаю, как прошла их встреча, наверное, тоже там есть вопросы и предложения, как всегда с этой стороны. Думаю, что процент того, что состоится встреча, зависит от России. Я вижу, что госпожа Меркель хотела бы, чтобы эта встреча прошла. Она много сделала за это время для Украины, для нормандского формата. Поэтому, я думаю, шансы для этого есть ", - отметил Зеленский.

Он добавил, что "мы обсуждали с президентом Байденом несколько вариантов привлечения США к решению этого конфликта". По словам президента, США "в принципе, поддерживают, но будут думать над форматом и затем предлагать этот формат Украине и России".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb