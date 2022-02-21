"Мы готовы к любому развитию событий": Стефанчук об угрозе со стороны России и введении военного положения

Об этом на брифинге заявил спикер парламента Руслан Стефанчук, передает Еспресо.Tv.



По его словам, процедура четко прописана в законодательстве Украины.



"Мы готовы к любому развитию событий, в том числе и в вопросе введения специальных состояний в Украине... Этому предшествует указ президента, который будет рассмотрен в ВР, но я очень надеюсь, что до этого мы не дойдем", – сказал Стефанчук.



Он добавил, что Украина никогда не была склонна решать какие-либо вопросы военным путем.



"Мы все владеем той ситуацией, которая происходит в Российской Федерации, в то же время я хотел бы обратить ваше внимание, что в этот период тиражируется большое количество фейковой информации. Поэтому мы будем ожидать только официальной информации, которая будет поступать оттуда, но, еще раз повторяю, мы готовы к любому развитию событий, в том числе вопросы, о которых спрашивали вы – вопросы, связанные с введением специальных состояний в Украине", - уточнил Стефанчук.

Напомним, что в сети опубликовали коллективное открытое письмо Конгресса Интеллигенции России, где известные деятели категорически отвергают идею нового вторжения в Украину и подчеркивают исторические последствия войны для Москвы.

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