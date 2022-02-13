Мы готовы к худшему: Кличко призвал мир поддержать Украину
Мэр Киева Виталий Кличко призвал мир поддержать Украину на фоне угрозы нового российского вторжения
Об этом Кличко заявил в интервью Welt am Sonntag, сообщает DW.
Мэр Киева призвал мир к солидарности с Украиной.
"Мы в Украине готовы к самому худшему, сейчас мир должен оказать нам поддержку", - сказал Кличко.
По его словам, президент России Владимир Путин стремится к мировому влиянию.
"И Запад должен знать, что после Украины на очереди будут страны Балтии. Мы только начало", - сказал Кличко.
Он подчеркнул, что нападение на Украину будет иметь серьезные последствия.
"Если Олаф Шольц и другие государственные лидеры будут говорить с Путиным, они должны ясно дать ему понять одно: вся наша страна будет бороться против нападения, и это будет иметь очень серьезные последствия", - подчеркнул Кличко.
- Напомним, 11 февраля Виталий Кличко сообщил, что объекты критической и социальной инфраструктуры столицы готовятся к работе в условиях военного вторжения.
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