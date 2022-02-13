Мы готовы к худшему: Кличко призвал мир поддержать Украину

Об этом Кличко заявил в интервью Welt am Sonntag, сообщает DW.

Мэр Киева призвал мир к солидарности с Украиной.

"Мы в Украине готовы к самому худшему, сейчас мир должен оказать нам поддержку", - сказал Кличко.

По его словам, президент России Владимир Путин стремится к мировому влиянию.

"И Запад должен знать, что после Украины на очереди будут страны Балтии. Мы только начало", - сказал Кличко.

Он подчеркнул, что нападение на Украину будет иметь серьезные последствия.

"Если Олаф Шольц и другие государственные лидеры будут говорить с Путиным, они должны ясно дать ему понять одно: вся наша страна будет бороться против нападения, и это будет иметь очень серьезные последствия", - подчеркнул Кличко.