Мы готовы к дипломатии, но мы не позволим просто продолжить наши страдания и отложить следующий этап войны – Кулеба о переговорах с РФ
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба скептически высказался о возможной договоренности с РФ о прекращении огня. Киев не позволит дипломатии продолжать страдания украинцев
Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Billd.
"В перемирии нет ничего плохого, если это первый шаг к решению проблемы, когда украинская территория будет освобождена", – сказал Дмитрий Кулеба.
Впрочем, министр иностранных дел выступил против прекращения огня, продиктованного Россией: "Мы не согласимся с тем, что это часть территории. Мы готовы к дипломатии, но мы не позволим дипломатии просто продолжить наши страдания и отложить следующий этап войны".
Министр считает, что выиграть честную войну Россия не сможет, потому что не умеет иначе.
"Путин просчитался. Он неправильно оценил народ Украины и друзей, стоящих на нашей стороне по всему миру. Что меня удивило: как они безжалостны, сколько зверств совершают. Они не могут воевать и выиграть честную войну, поэтому они убивают, насилуют и уничтожают. Они не могут воевать. В Украине мы даже не называем россиян животными, потому что животные ведут себя лучше россиян», – высказался Дмитрий Кулеба.
Также Дмитрий Кулеба добавил: "Я понятия не имею, мы будем бороться столько, сколько потребуется, чтобы защитить его и создать устойчивый мир".
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