Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом, – Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет вести переговоры с Россией, пока ею руководит Владимир Путин
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении по итогам заседания СНБО.
"Украина была и остается лидером в переговорных усилиях. Именно наше государство всегда предлагало России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях. Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно. Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России", – заявил Зеленский.
- Сегодня, 30 сентября, Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.
- Президент России Владимир Путин предложил Киеву "сесть за стол переговоров".
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