"Мы готовы и вы это знаете": Зеленский призвал ЕС срочно предоставить Украине статус кандидата по сокращенной процедуре
К решительному шагу наш президент призвал страны-партнеры в предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-выступление президента Украины на международной донорской конференции высокого уровня в Варшаве.
Владимир Зеленский подчеркнул, что это необходимо сделать, несмотря на войну и по сокращенной процедуре.
"Нужен быстрый шаг Украины в Европейский союз. Членство Украины в ЕС должно быть абсолютной реальностью, не просто обещаниями или перспективами, а практическими шагами. Я знаю, что мы готовы к этим шагам, и вы знаете. Я уверен, что большинство из вас это прекрасно понимают. Украине нужно быстро двигаться в Европейский Союз, приобретая статус кандидата, который нужно предоставить прямо сейчас, в условиях войны и по специальной сокращенной процедуре", – считает Владимир Зеленский.
- Украина подала заявку на вступление в ЕС по ускоренной процедуре 28 февраля.
- 1 марта Евросоюз официально приступил к процедуре рассмотрения заявки Украины на членство.
- 21 марта еврокомиссар по расширению и соседству Оливер Варгеи сообщил, что Еврокомиссия уже начала работать над предоставлением заключения на основании заявки на членство Украины.
- 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что заявку Украины на вступление в Евросоюз хотят представить Совету ЕС летом 2022 года.
- Украина получила опросник о членстве в ЕС и ожидает получения статуса кандидата уже в июне.
- 12 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина начала работу над опросником для получения статуса кандидата на членство в Евросоюзе.
- 15 апреля стало известно, что Украина завершает работу над первой частью анкеты-опросника по получению статуса кандидата на членство в Европейском союзе.
- Также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина отвечает политическим критериям членства в ЕС.
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