"Мы готовы и вы это знаете": Зеленский призвал ЕС срочно предоставить Украине статус кандидата по сокращенной процедуре

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-выступление президента Украины на международной донорской конференции высокого уровня в Варшаве.



Владимир Зеленский подчеркнул, что это необходимо сделать, несмотря на войну и по сокращенной процедуре.



"Нужен быстрый шаг Украины в Европейский союз. Членство Украины в ЕС должно быть абсолютной реальностью, не просто обещаниями или перспективами, а практическими шагами. Я знаю, что мы готовы к этим шагам, и вы знаете. Я уверен, что большинство из вас это прекрасно понимают. Украине нужно быстро двигаться в Европейский Союз, приобретая статус кандидата, который нужно предоставить прямо сейчас, в условиях войны и по специальной сокращенной процедуре", – считает Владимир Зеленский.

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