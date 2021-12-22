"Мы готовимся воевать или нет?": власти должны дать четкий сигнал обществу на случай вторжения РФ, - депутат Киевсовета

Об этом он заявил в эфире программы "Содержательно с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.



"Опасен тот момент, что президент Украины, который должен быть первым рупором и говорить об опасности, постоянно об этом говорит вторым-третьим номером. Сначала об этом говорят партнеры и только потом реагирует президент нашей страны, у которого на границе стоят вооруженные силы. Предыдущий министр обороны полностью провалил Государственный оборонный заказ", - сказал депутат.



Он считает, что Украина пожинает последствия этого.



"Общество должно четко иметь посыл, мы готовимся воевать или нет? Или мы готовимся сдаваться? Разговор с партнерами: "Помогите нам с оружием" - это прекрасно, правильно и нужно иметь техническое обеспечение. Но в первую очередь должно общество быть готово обороняться. Мы должны сказать народу:

"Вот, друзья, такая ситуация". То же с военными. Есть ли у нас подготовка, например, к мобилизации? Вообще мы поднимали вопрос на СНБО или в Верховной Раде отом, что, возможно, нужно вводить военное положение?" - подытожил Васильчук.

Как сообщалось ранее, Данилов заявил, что закон "Об основах национального сопротивления" является одним из фундаментальных предохранителей в условиях эскалации российской гибридной агрессии. 14 декабря стало известно, что в Киеве и шести областях до 15 января развернут подразделения территориальной обороны.

Разведка сообщила, что в ОРДЛО постоянно находится от 600 до 800 российских офицеров и генералов.

21 декабря издание Daily Star сообщило, что Россия планирует вторжение в Украину на Сочельник 24 декабря.

22 декабря российское издание заявило, что в РФ и ОРДЛО активно вербуют наемников для войны против Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что у украинской границы на расстоянии 200 км находится 122 тыс. российских военных .