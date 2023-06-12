Мы готовимся к тяжелому этапу кровавых боевых действий, - Згурец

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Мы создали определенную теплую ванну в восприятии боевых действий, которые сейчас будем проводить. Действительно, у нас были две успешные наступательные кампании по освобождению значительной части нашей территории, но сейчас ситуация другая. Враг так же сделал выводы: количество противника на линии столкновения стало большей, также масштабно им применяются ударные дроны.Сейчас противостояние продолжается на многих уровнях. Мы должны настраиваться на серьезные вызовы, потому что наша наступательная операция не будет проста. Прежде всего к этому нужно готовиться обществу, потому что военные понимают всю ответственность и сложность боевых событий. Политики и эксперты могут говорить о том, как легко рисовать по карте передвижение украинских подразделений", – сказал военный аналитик.

Сергей Згурец подчеркнул, что ни один из военных не говорит, что противник глуповат и побежит с линии фронта.

"Сейчас враг стал более подготовлен. Мы готовимся к тяжелому этапу кровавых боевых действий, который связан с проведением нашей наступательной операции. Эта операция продлится минимум несколько месяцев, а может и до осени. Наступательные боевые действия будут наносить значительные потери в том числе и для украинской стороны, потому что тот, кто наступает, теряет больше. Важно – соединить понимание реальности, устойчивости общества и содействие тому, чтобы на фронте было больше вещей, таких как дроны, системы связи, средства РЭБ и прочее. Отмечу, мы сейчас продвигаемся дальше к основным рубежам обороны противника, которые он готовится защищать. Проведение этих линий обороны будет непростой задачей. Надо готовиться к разным ситуациям на поле боя, потому что война непредсказуема, чтобы не говорили политики и эксперты", - отметил Згурец.