Мы готовимся к игре года, - тренер сборной Петраков сделал громкое заявление перед заключительным матчем отбора на ЧМ-2022
И.о. главного тренера сборной Украины по футболу Александр Петраков заявил, что матч против Боснии и Герцеговины - это игра года
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Петраков дал четко понять, что сборная Украины готовится к матчу со сборной Боснии и Герцеговины, поэтому никакой ротации в товарищеской игре с Болгарией не будет.
"Как здоровье Андрея Ярмоленко? Готовится к матчу со сборной Боснии и Герцеговины. О ротации речи нет. Мы готовимся к игре года", - сказал и.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков.
Сборная Украины перед заключительным матчем группового раунда отбора ЧМ-2022 против боснийцев, который состоится 16 ноября в Зенице, имеет 9 очков и занимает в группе D второе место.
Босния и Герцеговина с 7 пунктами четвёртая. Лидирует с 12 баллами Франция, Финляндия с 8 пунктами третья, Казахстан набрал 3 очка и замыкает турнирную таблицу.
Перед игрой с боснийцами команда Александра Петракова 11 ноября в Одессе проведет товарищескую встречу с Болгарией.
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Напомним, 25 октября Александр Петраков назвал состав сборной Украины на следующие матчи и вернул Руслана Малиновского в национальную команду
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