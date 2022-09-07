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Главная война с Россией Мы готовимся к двум разным сценариям военных событий, - генерал Маломуж
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Мы готовимся к двум разным сценариям военных событий, - генерал Маломуж

7 сентября, 2022 среда
18:32
война с Россией Николай Маломуж

Генерал армии Украины, глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж рассказал, что у украинского руководства есть модели действий, которые могут обеспечить мощные наступательные операции с окружением противника и прорыва фронта

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Готовимся к проведению стратегических наступательных операций на Херсонском, Запорожском, Харьковском направлении и даже на Донбассе - это первый сценарий, который может быть через несколько месяцев. Это большой успех по освобождению территорий нашего государства. Есть второй сценарий, тяжелый, когда Россия подтянет малоэффективные, но большого количества резервы, которые будут долго вести огневые удары, используя технику советского поколения. Мы будем их уничтожать, но это затяжной период", - отметил Маломуж.

По словам генерала, нужно готовиться к двум сценариям.

"Более мощно и оптимистично - это перспектива активных наступательных стратегических операций, которые заставят противника убегать, потому что есть перспектива окружения врага. Удары новейшей техникой по штабам противника, по огненным точкам и живой силе - это большие потери, которые породят падение не только южного направления, но и других направлений. Начнется системная атака, которая создаст предпосылки тотального отступления россиян. И это породит проблемы у российского руководства", - подчеркнул Маломуж.

  • Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уверен, что ход войны изменится, если между Украиной и Россией нивелируется разница в досягаемости средств поражения
  • Российский агрессор может снова атаковать Украину с территории Беларуси для того, чтобы захватить Киев.

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