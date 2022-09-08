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Главная война с Россией Мы готовим предложения МАГАТЭ по устройству на ЗАЭС зоны ядерной безопасности, - профильный эксперт Кориков
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Мы готовим предложения МАГАТЭ по устройству на ЗАЭС зоны ядерной безопасности, - профильный эксперт Кориков

8 сентября, 2022 четверг
19:25
война с Россией

И.о. главы Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Олег Кориков рассказал, что Украина готова сотрудничать в направлении демилитаризации и деоккупации ЗАЭС

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Никакого доверия захватчикам и тем, кто ничего общего не имеет с ядерной и радиационной безопасностью, у нас нет. Относительно инициативы главы МАГАТЭ устроить на промплощадке ЗАЭС зону ядерной безопасности - мы сейчас в процессе. Мы готовы сотрудничать в направлении демилитаризации и деоккупации ЗАЭС, готовы подготовить свои предложения того, как это должно выглядеть, но это политико-дипломатический процесс, который выходит за пределы компетенции Государственной инспекции ядерного регулирования Украины", - подчеркнул Кориков.

Также профильный эксперт прокомментировал перспективу полной остановки ЗАЭС.

"Не может быть моментально остановлена цепная реакция ядерного деления. После того, как остановлена реакторная установка, остается окончательное тепловыделение от ядерного топлива и нужно рассеивать тепло, производимое в ядерном топливе, в ядерном реакторе. Нужно прокачивать через ядерный реактор, через бассейны, в которых находится ядерное топливо, воду. Энергию необходимо иметь 100% для того, чтобы помпа работала. В случае остановки насоса, температура воды вокруг топлива резко возрастает, вода превращается в пар, температура оболочки топлива растет и происходит повреждение этой оболочки. Радиационные продукты выходят за пределы первого барьера. Мы можем получить выброс радиации за пределы в атмосферу и это повлияет не только на персонал ЗАЭС, но и будет иметь транскордонные последствия", - подчеркнул Кориков.

  • Президент Российской Федерации Владимир Путин признал, что на Запорожской АЭС присутствует российская армия и техника. Они, по его словам, охраняют периметр ЗАЭС
  • 31 августа миссия МАГАТЭ отправилась из Киева в Запорожскую АЭС. По прибытии в Запорожье Россия заставила ждать миссию в общей очереди въезда в ЗАЭС. До этого им отказали в проходе по спецпропускам.
  • После завершения миссии МАГАТЭ двое ее участников остались работать на станции на постоянной основе.
  • 6 сентября МАГАТЭ опубликовали отчет по итогам посещения ЗАЭС.

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