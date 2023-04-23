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Война с Россией: хроника
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Главная Война с Россией Мы готовим несколько международных событий, которые дадут нам еще больше оружия, - Зеленский

Мы готовим несколько международных событий, которые дадут нам еще больше оружия, - Зеленский

23 апреля, 2023 воскресенье
21:31
Война с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих усилиях, направленных на получение Силами обороны Украины еще большего количества нужного им оружия

Об этом он сказал в своем ежедневном вечернем видеообращении, опубликованном в воскресенье, 23 апреля 2023 года.

"Мы продолжаем готовить несколько важных международных событий, которые могут дать нашему государству больше крепости, а нашим воинам - больше оружия. Почти каждый день - соответствующая коммуникация с партнерами, соответствующие задачи нашей дипломатии. Совещания, разговоры, встречи", - отметил глава Украинского государства. 

При этом Зеленский поблагодарил "всех, кто задействован в такой подготовительной работе".

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"В абсолютном большинстве случаев это невидимая для общества работа. И так правильно. Именно так это работает. Результат базируется на подготовке. Спасибо каждому и каждой, кто готовит результаты для Украины! Офис (президента - ред.), правительство, наши дипломатические представительства - спасибо всем, кто привлечен!", - объяснил Владимир Зеленский.

"Наша победа в этой войне будет общей. Всех, кто ее приближал. Всех, кто воевал и работал ради победы. Слава каждому украинскому герою! Слава нашему прекрасному народу!", - подытожил президент Украины.

Владимир Зеленский
оружие для Украины
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