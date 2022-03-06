Мы готовим доказательства преступлений российских оккупантов, чтобы наши дипломаты и политики добились закрытия неба над Украиной, – Илья Новиков

Об этом сказал адвокат Илья Новиков, пишет пресс- служба партии "ЕС".



"Как мы сообщали, у нас начала работу группа, которая работает над сбором доказательств по военным преступлениям, которые совершают российские войска", - отметил он.



Адвокат добавил, что сегодня Офис генерального прокурора также объявил, что они тоже открывают такой сбор и они работают правильно. "Конечно, у нас нет никакой конкуренции и мы обязательно предоставим нашим коллегам из прокуратуры все, что мы проработаем", – заверил Илья Новиков.



Он отметил, что уже поступают многочисленные обращения граждан, которые зафиксировали или были свидетелями подобных преступлений.



"Как мы обещали, мы делаем фокус на том, чтобы помочь в краткосрочной перспективе нашим дипломатам, политикам, пытающимся победить эту позицию: что НАТО не хочет закрывать небо над Украиной", - сказал Новиков.



Он объяснил, что эти доказательства и факты предоставят возможность для дополнительной аргументации.



"Мы намерены делать ежедневный отчет. И сегодня в этот отчет попадают два случая, которые имеют шанс потеряться на фоне происходящего в Ирпене. Вы знаете, что был уничтожен аэропорт в Виннице. По информации и по обращениям граждан, также из общедоступных"источников на Житомирщине, в Коростене и Овруче было два случая, когда россияне атаковали ракетами частный сектор. В одном случае было уничтожено более 30 частных домов, в другом – более 10 частных домов", – рассказал он.



"Это важно, потому что в любом случае речь идет о случаях, когда это – не спровоцировано, потому что там не было на земле никаких боевых действий или военных объектов – ничего общего с легитимной военной целью. Это должно трактоваться исключительно как акт уничтожения, убийства". мирных граждан и терроризирование мирного населения", – подчеркнул адвокат.



Он рассказал, что отчет на английском и украинском языке предоставят нашим дипломатам и политикам, непосредственно общающимся с теми, от кого зависит решение о закрытии неба.



"И мы ожидаем от вас адреса обращений в случае, если вы непосредственно были очевидцами происходящего. Если вы что-то видели, что не попало в Интернет, очень просим вас писать на этот адрес WarCrimesUA2022@gmail.com. И мы продолжим наш работу", – призвал он.



Народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар отметила, что это важная работа, и призвала снимать и документировать все преступления, которые совершают российские военные. "Это нужно знать и Украине, и миру", – добавила она.