Мы гордимся им, - тренер сборной Украины Петраков отреагировал на назначение Шевченко в итальянский клуб
И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков отреагировал на назначение Андрея Шевченко в итальянскую "Дженоа"
Об этом сообщает официальный сайт УАФ .
Петраков, заменивший Шевченко в сборной Украины, признался, что вся национальная команда очень гордится назначением тренера в "Дженоа".
"Вся команда, игроки и тренерский штаб желают Андрею Николаевичу успехов в Италии, мы верим в него. Мы очень гордимся тем, что он возглавил команду Серии А", – сказал Александр Петраков.
Андрей Шевченко договорился с "Дженоа" о контракте до конца сезона 2023/24. В должности главного тренера украинец сменил Давида Баллардини, под руководством которого команда скатилась на 17-е место в чемпионате Италии.
Итальянский клуб принадлежит американской компании 777 Partners. "Дженоа" является старейшим футбольным клубом Италии, был основан в 1893 году в Генуе. Команда девять раз выигрывала чемпионат Италии, это было еще до Второй мировой войны.
45-летний Андрей Шевченко возглавлял сборную Украины с июля 2016 по август 2021 года и вывел национальную команду в четвертьфинал Евро-2020.
- Напомним, 7 ноября Андрей Шевченко возглавил итальянский футбольный клуб "Дженоа".
- 9 ноября стало известно, что украинский тренер хочет пригласить в "Дженоа" футболистов сборной Украины Александра Зинченко и Виталия Николенко.
- 10 ноября Андрей Шевченко сформировал тренерский штаб в итальянском футбольном клубе "Дженоа".
- После этого главный тренер "Дженоа" провел первую пресс-конференцию в итальянском клубе.
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