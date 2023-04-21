Мы ежедневно выигрываем важное время и не даем РФ занять удобные рубежи, - Сырский
Генерал-полковник Александр Сырский заявил, что сейчас работает в зоне ответственности Восточной группировки войск
Об этом командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский сообщил в telegram.
"Наши защитники продолжают сдерживать армию противника, сковывая его действия по всем направлениям. В эти весенние дни мы ежедневно выигрываем важное время и не даем врагам занять удобные для него рубежи. Силы обороны неоднократно демонстрировали, что могут эффективно избивать врага. Слава защитникам Украины! Слава Украине!", - пишет Сырский из зоны ответственности Восточной группировки войск.
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