Мы ежедневно работаем над ускорением членства Украины в ЕС, – Петр Порошенко

"Окно возможности сейчас для Украины открыто. И именно поэтому сегодняшний день в парламенте был очень важен. Европейская интеграция для Украины не менее важна, чем оружие", – считает Порошенко.

"Украина должна доказать соответствие Копенгагенским критериям. В первую очередь – это демократия. Второе – верховенство права. Третье – права человека, обеспечение отсутствия политически мотивированного преследования, обеспечение свободы слова, свободы и независимости средств массовой информации. Хочу подчеркнуть, что это будет принципиальная позиция – насколько отдана Украина европейским ценностям», – отмечает Петр Порошенко.

"Решение о голосовании за Стамбульскую конвенцию, антикоррупционная стратегия, которая была разработана в мое время, когда была создана независимая антикоррупционная инфраструктура, назначены независимый директор НАБУ и независимый антикоррупционный прокурор САП – все это было сделано для того, чтобы толкнуть страну вперед в евроинтеграционном направлении" , – отмечает Порошенко.

"Я не сомневаюсь, что Украина продемонстрирует все необходимые шаги. Что мы совместно объединимся для того, чтобы стране принести пользу, принести европейскую перспективу. Потому что отдельные позиции, когда закрываются три патриотических телевизионных канала, когда не выпускают лидера оппозиционной политической силы для участия в Парламентской ассамблее НАТО или препятствуют участию в работе Конгресса ЕНП – это, к сожалению, наши «полезные идиоты» совершают атаку на единство, которое мы должны обеспечить и обеспечиваем уже 117 дней войны", – предостерегает Порошенко.

"Европейская Солидарность" последовательно и принципиально поддерживает, способствует и делает все возможное, чтобы мы продвинулись вперед в вопросах европейской и евроатлантической интеграции. Речь идет об исполнении воли украинского народа, которая была отображена во время Революции Достоинства", – сказал Петр Порошенко.

Мы ратифицировали Соглашение об ассоциации, мы обеспечили функционирование углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС. Подписали и обеспечили имплементацию безвизового режима для украинского народа. Нами были внесены изменения в Конституцию, где четко определено направление внешней политики, движения, цели украинского государства относительно дальнейшего членства и в ЕС, и в НАТО", – напомнил пятый президент.

"Я твердо убежден, что и власть, и наши политические силы сегодня и дальше могут продемонстрировать объединение и в отношении победы над страной-агрессором, и реализации европейских и евроатлантических интеграционных процессов. Мы должны обеспечить переговоры о вступлении Украины в ЕС", – заметил Порошенко.

"Очень большой вклад сделала Украина – в первую очередь украинский народ, украинские Вооруженные Силы, которые продемонстрировали важность для Европы членства Украины. Я думаю, что этот статус – это награда для украинцев, которые отдали и отдают свои жизни за свободное, суверенное, независимое европейское государство", – подчеркнул Порошенко.