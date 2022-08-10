Об этом рассказал Петр Порошенко.

После получения всех необходимых для пересечения границы с ЕС экспортных лицензий все 11 бронемашин прибыли в Украину и поступят в Десантно-штурмовые войска для помощи в подготовке контрнаступления.

Сейчас здесь сформировано большое количество стрелковых батальонов. Они имеют на вооружении только легкое стрелковое оружие, и от нас с вами зависит, чтобы там были бронетранспортеры, дроны, оперативного масштаба беспилотные летательные. аппараты, БМП, грузовики. Именно для этого мы за границей заключаем контракты", – отметил Порошенко.

"Вся команда "Я куплю ВСУ броневик" сейчас объявляет, что колонна из 11 бронемашин, над которыми мы работали более 3 месяцев, наконец-то отправляется прямо сейчас на фронт. И в ближайшие часы эти броневики будут переданы представителям командования Десантно-штурмовых войск. Именно той бригаде , которая сейчас уже находится на острие контрнаступления", – добавил Петр Порошенко.

Кроме бронемашин, для ВСУ также купили две сотни грузовиков, несколько сотен БПЛА – всего на миллионы евро.

"Сегодня мы с вами отчитываемся перед обществом о результатах нашей работы. Бронемашины – общая стоимость контракта значительно превышает 3 млн евро. Грузовики – общая стоимость контракта значительно превышает 2,5 млн евро. Дроны – почти миллион евро. Это наши "боевые пчелки". Проект Poseidon - это будет 2 млн. евро. И это все делаем мы с вами. Нас не остановить. Украина победит. Пусть враг всегда об этом помнит", - отметил Порошенко.

Он убежден, что дроны Autel, которые в соцсетях назвали "боевыми пчелками", должны быть в каждом подразделении.

"Также уже передаются дроны Poseidon, которые летают на высоте 5 тыс. метров, которые "видят" на расстояние 15 км, устойчивы против радиоэлектронной борьбы врага и являются глазами артиллерии. Они передают координаты и цели для работы нашей вооруженной лучшей в мире арты". Она уничтожает врага – так, как это было продемонстрировано в Саках, в Крыму, когда неожиданно для захватчиков с неба прилетел огненный смерч. – подчеркнул Порошенко.

Он также сообщил, что уже есть сделки по покупке гусеничной бронетехники.

"Мы заключили контракты на бронированные гусеничные машины, которые также получат лицензии и мы их доставим", - анонсировал Петр Порошенко.

Марина Порошенко, в свою очередь, выразила уважение и уважение украинским Вооруженным Силам. "Что такое Вооруженные Силы Украины? Это украинцы, лучшие сыновья и дочери, которые пошли защищать Украину. Потому что они не могут находиться в стороне, потому что они любят Украину превыше всего. И мы, передавая им эту бронированную технику, присоединяемся к их защите, к сохранению их жизни и здоровья. Я благодарю каждого из вас, кто здесь присутствует сегодня и тех, кто не смог присоединиться к нашей акции физически, но перечислили средства для того, чтобы эти бронемашины как можно скорее попали в ВСУ", - отметила Марина Порошенко.

"Наш девиз в августе-сентябре – контрнаступление, освобождение Украины. Россияне не будут чувствовать себя безопасно на оккупированной земле, пока мы с вами эту землю не освободим. Мы для этого все делаем. Думаю и знаю, что Вооруженные Силы Украины к этому готовы. ", – убежден Порошенко.

Поддержка Вооруженных Сил Украины – приоритет благотворительной деятельности Петра Порошенко. С 24 февраля на нужды армии потрачено более полумиллиарда гривен. За эти средства приобретены тысячи бронежилетов и кевларовых шлемов, оружие, десятки автомобилей на нужды фронта, среди них бронемашины и грузовики, тепловизоры, сотни дронов, электрогенераторы, цифровые радиостанции, старлинки, военная одежда, турникеты, натовские аптечки, системы очистки строительство фортификационных сооружений, горючее, продукты питания (в том числе большое количество зерна и продуктовые наборы как для военных, так и жителей освобожденных городов).

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