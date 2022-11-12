Об этом стало известно из его вечернего обращения.

"Сегодня мы все вместе чувствуем подъем. Не знаю, есть ли у нас хотя бы кто-то, кто еще не смотрел видео с нашими херсонцами, встречающими украинских защитников. И мы еще увидим много таких встреч. В тех городах и селах, которые пока еще в оккупации. Мы ни о ком не забываем, никого не оставим", - сказал он.

Также Зеленский отметил, что так будет и в Геническе, и в Мелитополе, украинские войска придут во все города и села Донбасса.

"Обязательно увидим, как и в Крыму украинские силы будут встречать с украинскими флагами, которые и там хранят, и там сотнями будут на улицах в день освобождения", - подчеркнул он.

11 ноября в сети появились видео украинских военных, которые вывешивали желто-голубые флаги в Херсоне. Это подтверждает ГУР Министерства обороны.

Вчера, в пятницу, 11 ноября, в Херсоне возобновилась трансляция украинского телевидения

12 ноября в ОК "Юг" сообщили, что передовые подразделения ВСУ добрались до правого берега реки Днепр на Херсонщине.

Институт изучения войны спрогнозировал, что украинские военные быстро возьмут под контроль населенные пункты на правом берегу Днепра в Херсонской области, поскольку россияне не способны их удерживать.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные проводят в освобожденных населенных пунктах Херсонской области стабилизационные мероприятия, а российские оккупнаты возводят на левом берегу Днепра оборонительные сооружения.

12 ноября военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов заявил, что многие российские военные еще остались на правом берегу Днепра.

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