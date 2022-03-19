"Мы еб***м высотки и п***й, что там мирные жители": СБУ перехватила очередные телефонные разговоры оккупантов
В перехваченных телефонных разговорах оккупанты рассказывают об обстрелах мирного населения
Об этом сообщает спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.
Оккупанты считают, что якобы в каждой многоэтажке целые этажи забиты пулеметчиками и гранатометчиками. На верхних сидят снайперы, а на крышах – противотанковое оружие, мощные ракетные установки и джавелины.
Захватчики оправдывают расстрел мирных жителей так: "Путин дал им время с***ся, а они не съе**лись".
"Да, мы живем в своих домах, мы живем в своей стране! И вам, захватчикам, здесь не место! Если вы не уйдете, то навеки останетесь в нашей земле! А те, кто выживет, будут рассказывать сказки про "вооруженные до зубов украинские многоэтажки" на суде в Гааге", - сказал Дехтяренко.
- Напомним, оккупанты говорят в телефонных звонках о больших потерях и значительном количестве раненых.
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