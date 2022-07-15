Публицист поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Мы приближаемся не к миру, в котором ядерное оружие является сдерживающим фактором, а к миру, в котором ядерное оружие является продолжением политики. Сейчас для россиян продолжением политики является война. Выходом из такой ситуации является восстановление международного права", - отметил Портников.

Журналист добавил, что для Запада ничего не изменится, если Украина станет частью России.

"С точки зрения экономического потенциала или политических возможностей для Запада не изменится ничего, если украинские земли станут частью Российской Федерации. Даже если Беларусь присоединится к России. Изменится только чувство вседозволенности для диктаторских режимов. Изменится вера в то, что сила является единственным орудием, которое помогает решить все проблемы. И все будет решаться силой и шантажом", - заметил Виталий Портников.

Президент России Путин 30 июня заявил, что Москва открыта к диалогу о стратегической стабильности и нераспространении ядерного оружия, однако в Кремле сообщили, что в настоящее время с Вашингтоном такие переговоры не ведутся.

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