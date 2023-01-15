Перехват опубликовало ГУР .

Оккупант поделился, что россияне мародерствуют в населенных пунктах, поскольку продовольствие и обеспечение от России "не доезжает".

"Есть же что-то надо. Обеспечение не доезжает периодически, вообще ничего! Мы 2 дня сидели в подвале частного дома разрушенного, жрали сырую картошку", - рассказывает российский военный.

Он также рассказал, что российское военное руководство постоянно бросает личный состав на передовую, несмотря на большие потери. Так, по словам оккупанта, его подразделение потеряло около 150 военных. Он отметил, что ежедневно ранеными или мертвыми забирают по 2-3 военнослужащих.

"Нас как котят бросают туда-сюда, а нас все меньше и меньше. Мы сюда заезжали, нас 240 человек вдоль фронта было, а осталось 94. Каждый день уезжает по двое, по трое - кто "200-й", кто "300-й"...", - делится захватчик.

Из-за нехватки мест в больницах населенного пункта Горловка Донецкой области всех раненых оккупантов с линии фронта на Донецком направлении эвакуируют в населенный пункт Ждановка в центральной части Донецкой области.

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