Мы дождемся времени, когда они будут шутить только в аду, после встречи с генералом Хаймарчуком, - футболист Зозуля о Петросяне

Об этом Зозуля написал в своем телеграмм-канале.

"Если вы еще не видели это - посмотрите. Эти имбецилы считают, что такой юмор - это норма. Парад нафталиновых уродов и цирковых гнид. Сидят, едят, смеются... И все это во время бомбардировок Украины. В то время, когда гибнут дети и пенсионеры .В то время, когда русское мясо гниет в нашей земле. Ничего, мы дождемся времени, когда шутить они будут только в аду после встречи с генералом Хаймарчуком. Мерзкие паскуды", - написал Роман Зозуля.

На "голубом огоньке" Петросян начал рассказывать позорные шутки об Украине и Западе. Видео набрало большую популярность в сети, где пользователи активно критикуют "юмориста".

"Об Украине скажу только одно: при власти кондитера Порошенко жить украинцам было не сладко, а при власти комика Зеленского – не смешно", – заявил россиянин.

Напомним, Роман Зозуля начал заниматься волонтерством с начала российской агрессии в 2014 году.

За свою четкую проукраинскую позицию были проблемы среди пророссийских фанатов в Испании. Но это не изменило его позиции. Напротив, сейчас он снова активно включился в помощь ВСУ.

В апреле Роману Зозуле удалось разыскать большую партию защитного снаряжения для Вооруженных сил Украины.

29 июня футболист-волонтер Роман Зозуля отметил, что у Александра Усика неоднозначный бекграунд , но он помогал ВСУ еще с 2014 года.

16 декабря ФИФА отказала Владимиру Зеленскому в просьбе поделиться посланием мира на финале ЧМ-2022 в Катаре.

17 декабря Зозуля подверг критике Андрея Шевченко за фото с президентом ФИФА Джанни Инфантино, который, по словам форварда "Райо Махадаонда", поддерживает РФ.

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