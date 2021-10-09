Мы довольны эмоциональной реакцией Путина на позицию Турции по Крыму, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, заявил, что Анкара участием в "Крымской платформе" и заявлениями о непризнании аннексии Крыма, нанесла удар лично по президенту РФ Владимиру Путину
Об этом Кулеба заявил в интервью ТСН .
По его словам, ограничение на экспорт турецких помидоров в РФ после участия главы МИДа Турции Мевлюта Чавушоглу в "Крымской платформе" и заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о непризнании аннексии Крыма является свидетельством того, что удар был нанесен лично по Путину.
"Крымская платформа - это очень сильный удар лично по президенту Путину. Поэтому его эмоциональная реакция нам понятна и мы ею довольны. Это означает, что мы делаем правильное и хорошее дело. Вы могли услышать, что во время визита во Львов Мевлют Чавушоглу неоднократно публично и непублично на переговорах подтвердил, что Турция не только останется одним из самых активных участников Крымской платформы, но и готова вместе с нами убеждать те страны, которые еще не присоединились к Декларации Крымской платформы, чтобы они это сделали. Думаю, это лучший ответ на попытки России продемонстрировать Турции свое недовольство", - сказал Кулеба.
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Напомним, Эрдоган во время выступления на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН заявил, что не признает аннексию Крыма и поддерживает территориальную целостность Украины.
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