"Мы достигли пределов своих возможностей": в Германии заявили о достижении лимита по приему украинских беженцев
В Германии заявили, что исчерпали все возможности приема и помощи украинским беженцам, которых сейчас в стране более 1 млн
Об этом на пресс-конференции в Берлине заявил президент Объединения немецких городов и общин (DStGB) Уве Брандль, передает DW.
"В решении различных проблем, связанных с беженцами, мы достигли пределов своих возможностей", - сказал он.
Главная проблема, на которую указал Брандль, – жилищная. Большое количество украинских беженцев поселились у друзей, знакомых и просто сочувствующих немцев.
"Но это не может быть постоянным решением. Необходимо найти другое", – сказал президент Объединения немецких городов и общин.
По его словам, немцы, приютившие украинцев, не рассчитывали, что они будут жить в Германии так долго, поэтому теперь не знают, как от них избавиться.
Вторая проблема – интеграция украинских беженцев на немецком рынке труда. Многие беженцы, констатирует издание, высказались за то, чтобы остаться в Германии и после войны, но для того, чтобы найти для них работу, нужно научить их языку, а это длительный процесс.
- По данным ООН, количество беженцев , прибывших в страны Европы из Украины с начала полномасштабного российского вторжения до 3 января, достигло 7 915 287 человек.
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