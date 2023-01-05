Об этом на пресс-конференции в Берлине заявил президент Объединения немецких городов и общин (DStGB) Уве Брандль, передает DW.

"В решении различных проблем, связанных с беженцами, мы достигли пределов своих возможностей", - сказал он.

Главная проблема, на которую указал Брандль, – жилищная. Большое количество украинских беженцев поселились у друзей, знакомых и просто сочувствующих немцев.

"Но это не может быть постоянным решением. Необходимо найти другое", – сказал президент Объединения немецких городов и общин.

По его словам, немцы, приютившие украинцев, не рассчитывали, что они будут жить в Германии так долго, поэтому теперь не знают, как от них избавиться.

Вторая проблема – интеграция украинских беженцев на немецком рынке труда. Многие беженцы, констатирует издание, высказались за то, чтобы остаться в Германии и после войны, но для того, чтобы найти для них работу, нужно научить их языку, а это длительный процесс.

По данным ООН, количество беженцев , прибывших в страны Европы из Украины с начала полномасштабного российского вторжения до 3 января, достигло 7 915 287 человек.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb