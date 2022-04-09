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Главная война с Россией Мы достигли предела, Германия больше не готова поставлять Украине оружие с армейских складов, - министр обороны

Мы достигли предела, Германия больше не готова поставлять Украине оружие с армейских складов, - министр обороны

9 апреля, 2022 суббота
17:03
война с Россией

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявило, что военная помощь для Украины со складов Бундесвера достигла предела

Об этом она заявила в интервью Augsburger Allgemeine, передает НВ.

По ее словам, вооруженные силы Германии должны и дальше иметь возможность "обеспечить национальную оборону и оборону НАТО".

Дальнейшие поставки будут осуществляться напрямую через оружейную промышленность.

"Конечно, мы все призваны поддержать Украину в ее мужественной борьбе. Что касается поставок со складов Бундесвера, то я должна честно сказать: мы сейчас достигли предела", - сказала Ламбрехт.

  • Ранее вицеканцлер Германии Роберт Габек отверг призывы Украины оказать еще большую военную поддержку в борьбе с РФ.

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Германия
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