Мы достигли предела, Германия больше не готова поставлять Украине оружие с армейских складов, - министр обороны
Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявило, что военная помощь для Украины со складов Бундесвера достигла предела
Об этом она заявила в интервью Augsburger Allgemeine, передает НВ.
По ее словам, вооруженные силы Германии должны и дальше иметь возможность "обеспечить национальную оборону и оборону НАТО".
Дальнейшие поставки будут осуществляться напрямую через оружейную промышленность.
"Конечно, мы все призваны поддержать Украину в ее мужественной борьбе. Что касается поставок со складов Бундесвера, то я должна честно сказать: мы сейчас достигли предела", - сказала Ламбрехт.
- Ранее вицеканцлер Германии Роберт Габек отверг призывы Украины оказать еще большую военную поддержку в борьбе с РФ.
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