Мы достигли предела, Германия больше не готова поставлять Украине оружие с армейских складов, - министр обороны

Об этом она заявила в интервью Augsburger Allgemeine, передает НВ.



По ее словам, вооруженные силы Германии должны и дальше иметь возможность "обеспечить национальную оборону и оборону НАТО".



Дальнейшие поставки будут осуществляться напрямую через оружейную промышленность.



"Конечно, мы все призваны поддержать Украину в ее мужественной борьбе. Что касается поставок со складов Бундесвера, то я должна честно сказать: мы сейчас достигли предела", - сказала Ламбрехт.

Ранее вицеканцлер Германии Роберт Габек отверг призывы Украины оказать еще большую военную поддержку в борьбе с РФ.