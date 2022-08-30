Об этом сообщает Die Welt.

По ее словам, бундесвер должен иметь возможность гарантировать национальную оборону и защиту НАТО и она, как министр обороны Германии, обеспечит это.

В связи с этим Кристин Ламбрехт не видит возможности в дальнейшем поставлять оружие из складов бундесвера в Украину для защиты от России. "Я должна признать, что как министр обороны (...) мы достигаем предела того, что мы можем передать от бундесвера", — сказала она во вторник, 30 августа, на заседании кабинета министров в Мезеберге близ Берлина.

30 августа канцлер Олаф Шольц заявил, что Чехия получит от Германии 15 танков Leopard 2A4 вместо нескольких десятков танков советской конструкции, которые чехи отдали Украине.

Отметим, что Шольц в Праге в речи о будущем Европы заявил, что центр тяжести ЕС смещается на Восток Европы.

Также канцлер ФРГ призвал принять Украину в ЕС и назвал Россию неоимпериалистической автократией.

Еще раньше Олаф Шольц посетил украинских военных во время танковых учений в Германии и пообещал дальнейшую военную поддержку.

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