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Мы должны заставлять весь мир помогать нам спасти гражданское население, находящееся в заложниках в Мариуполе - Жорин

20 апреля, 2022 среда
18:04
война с Россией

Сокомандир ТРО "Азов" Максим Жорин сообщил, что в Мариуполе почти не осталось укрытий и убежищ, где можно находиться в безопасности. Убежища на территории завода "Азовсталь" это единственное место, где можно укрыться от артиллерийских и авиаударов, и именно по этим объектам ведутся мощные обстрелы

Об этом Жорин рассказал в эфире Espreso.TV

“За последние несколько дней в Мариуполе немного уменьшилась интенсивность наземных атак и наступления, но были очень интенсивными обстрелы авиабомбами, артиллерия работала. Часа в сутки не было, когда что-то не прилетало. Но со вчерашнего дня началось в перемешке, с перерывами между падающими авиабомбами и артиллерией. Вражеские силы еще пытались наступать в виде бронетехники и личного состава. Успеха никакого они не получили, кроме того, что погибло большое количество россиян во время этой попытки. Но после этого, под вечер, они начали еще более интенсивно обстреливать, в том числе территорию завода "Азовсталь", на котором находится огромное количество гражданского населения, среди которых много детей, женщин, пожилых людей, которые там скрываются. Надо понимать, что в Мариуполе почти не осталось укрытий и убежищ, где можно было хоть немного в безопасности. Хранилища на территории "Азовстали" - это, пожалуй, единственное, где можно спрятаться от авиаударов, или от артиллерии, или от других обстрелов. Поэтому там находится огромное количество гражданского населения и именно по этим объектам ведутся сверхмощные обстрелы. Вчера, во время того, как сбросили одну из сверхмощных авиабомб, она упала именно на обрушившееся убежище. Мы до сих пор не можем понять и подсчитать, сколько там погибших и раненых гражданских", - отметил Жорин.

Также сокомандир ТрО "Азов" добавил, что в Мариуполе находится около 100 тыс. человек, которые прячутся по разным хранилищам под завалами.

“Организация зеленого коридора – это безусловно хорошо. Гражданских нужно спасти и на это нужно возлагать огромное количество усилий. Но мы должны трезво понимать, что эти зеленые коридоры, как сегодня, они важны, но во время таких коридоров может и одного, или двух процентов из тех, кто находится в Мариуполе, мы не спасаем, потому что там около 100 тыс. человек прячется по разным убежищам под завалами. Во время таких зеленых коридоров у нас появляется возможность один, два, три автобуса оттуда вывезти, но там их тысячи, но они гибнут ежедневно. Поэтому я считаю, что кроме зеленых коридоров локального значения, которые кстати не пускают в центр города, или на завод "Азовсталь" для того, что оттуда вывезти, потому что там до сих пор проходят обстрелы. Мы должны сегодня, в прямом смысле этого слова, заставлять весь мир помогать нам спасти, в первую очередь, гражданское население, которое там находится в заложниках, потому что мы даже не можем себе представить, кто из них завтра еще останется жив”,- заявил Жорин.

На 20 апреля запланирован гуманитарный коридор из Мариуполя через Мангуш, Бердянск, Токмак, Орехов в Запорожье


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