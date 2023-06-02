Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Волонтерство – это не основной вид деятельности украинцев, а вспомогательный. Видя, что государство не справляется с выполнением своих прямых функций и обязанностей, волонтеры с 2014 года профессионально выполняют работу по аккумуляции средств граждан Украины, закупая необходимое оборудование, экипировку или оружие для военных. Для того чтобы выйти победителями из противостояния с агрессором, мы должны заставить государство, аппарат чиновников выполнять обязанности, которые на них возложены. Государство обязано отчитываться перед налогоплательщиками, как оно использует средства. Неоднократно призывал народных депутатов Украины, особенно из Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, чтобы заслушать отчет без детализации, как Министерство обороны использовало средства налогоплательщиков в 2022 году: сколько было выделено средств, сколько использовано и сколько не использовано", - сказал офицер движения сопротивления "Свободная Украина".

Андрей Тетерук добавил, что когда мы увидим, сколько неиспользованных средств, которые собираются через все волонтерские фонды и проекты, тогда возникнет вопрос не к профессиональной деятельности волонтеров, а в непрофессиональном использовании менеджерских качеств тех лиц, которые обязаны средства налогоплательщиков эффективно использовать на нужды наших военных.



"Украинское общество не научили проводить гражданский контроль и выполнять свои гражданские функции, чтобы контролировать чиновников. Гражданское общество во время войны обязалось не критиковать власть, не делать каких-то острых замечаний, а власть в свою очередь не берет на себя тождественных обязательств. Здесь много вопросов морально-нравственного характера, которые нужно решать сегодня, а не после окончания войны, потому что тех скандалов до подведения итогов будет такое бесконечное количество, что будем обсуждать их не подробно, а пластово и системно. Нужно решать системное количество скандалов, потому что никакого гражданского общества и волонтерства не хватит на то, чтобы все время догонять вчерашний день. Прежде всего нам нужно научиться доверять власть тем людям, которые будут понимать, зачем они ее получают. Пока именно власть, на мой взгляд, является наиболее слабым звеном в организации всех процессов, которые формируют наше будущее. Как бы это ни звучало, я готов оппонировать. Нам есть над чем работать", - подытожил Тетерук.