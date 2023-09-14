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"Мы должны защищать свой рынок": Дуда анонсировал встречу с Зеленским и разговор о зерне

14 сентября, 2023 четверг
23:08
Экономика

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что через несколько дней должен встретиться в Нью-Йорке с президентом Украины Владимиром Зеленским, а среди тем разговора будет запрет на импорт украинского зерна

Об этом Дуда сказал в комментарии PAP.

"За несколько дней мы встречаемся в Нью-Йорке с президентом Украины Владимиром Зеленским", – сказал Дуда в четверг, 14 сентября. – Среди прочего мы будем говорить о зерне".

По его словам, Польша не заинтересована в том, чтобы украинское зерно продавалось на польском рынке.

"Мы также должны отстаивать свои интересы, – заметил польский президент. – Мы должны защищать свой рынок, и мы это делаем, пытаясь при этом помочь Украине. Украина должна понять нашу позицию".

Во вторник в интервью RMF FM встреча Дуды и Зеленского анонсировала также руководитель канцелярии президента Польши Павел Шрот. Он подтвердил, что в ближайшее время состоится встреча глав двух государств, однако не называл даты из соображений безопасности.

Что известно о запрете на импорт украинского зерна

Еврокомиссия 2 мая приняла временные меры по импорту отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины в 5 стран ЕС. Первоначально запрет был введен до 5 июня. Однако 12 мая Польша, Болгария, Румыния, Словакия и Венгрия призвали Еврокомиссию продлить эмбарго на агропродукцию из Украины до конца года.

В мае появилась информация, что правительство Болгарии пообещало отменить запрет на импорт агропродукции из Украины после того, как начнут действовать меры ЕС по стабилизации рынка сельского хозяйства.

24 августа стало известно, что Венгрия просит ЕС продлить запрет на импорт украинского зерна.

Позже министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс заявил, что страна потребует от Евросоюза продлить запрет на импорт зерна из Украины, а в случае отказа – введет свои ограничения. По его словам, такие намерения также у Словакии, Болгарии, Румынии и Венгрии.

Позже в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на планы Словакии, Болгарии, Польши, Румынии и Венгрии продлить запрет на импорт украинского зерна до конца 2023 года: действия 5 стран ЕС назвали неприемлемыми.

Однако во вторник, 12 сентября, Совет министров Польши принял резолюцию, в которой призывал Еврокомиссию продлить запрет на импорт украинского зерна после 15 сентября. В документе подчеркивается: если этого не произойдет, Польша введет такой запрет на национальном уровне.

13 сентября парламентский комитет по экономической политике и инновациям Болгарии принял проект решения, в котором говорится, что страна не поддерживает продление после 15 сентября запрета на импорт некоторых сельхозтоваров из Украины. А 14 сентября в парламенте страны проголосовали за снятие запрета на импорт украинского зерна с 15 сентября вне зависимости от решения Еврокомиссии.

Министерство иностранных дел Украины в комментарии по экспорту украинских зерновых в Евросоюз подчеркнуло: Украина рассчитывает, что после 15 сентября европейская сторона отменит какие-либо ограничения на украинскую сельскохозяйственную продукцию

Польша
Еврокомиссия
Владимир Зеленский
экспорт зерна
Анджей Дуда
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