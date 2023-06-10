Мы должны заботиться друг о друге всегда, - Зеленский о лесных пожарах в Канаде
Владимир Зеленский заявил, что Украина готова помочь с тушением лесных пожаров, если Канада будет нуждаться в такой международной помощи
Об этом в вечернем обращении заявил Владимир Зеленский.
"Конечно, мы не останемся в стороне и от той стихии, через которую сейчас проходит Канада.
Масштабные лесные пожары, колоссальные природные потери и угроза людям. Украина готова помочь с тушением пожаров, если Канада будет нуждаться в такой международной помощи", - заявил президент.
Зеленский отметил, что украинский смысл для международных отношений заключается в том, что бы заботиться друг о друге всегда, когда необходима поддержка.
"Наш украинский смысл для международных отношений заключается именно в том, что мы должны заботиться друг о друге всегда, когда необходима поддержка. И реально помогать.
Уверен, что это станет глобальными принципами. Взаимное действие, взаимная поддержка, взаимная сила", – добавил лидер государства.
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