Мы должны заботиться друг о друге всегда, - Зеленский о лесных пожарах в Канаде

Об этом в вечернем обращении заявил Владимир Зеленский.

"Конечно, мы не останемся в стороне и от той стихии, через которую сейчас проходит Канада.

Масштабные лесные пожары, колоссальные природные потери и угроза людям. Украина готова помочь с тушением пожаров, если Канада будет нуждаться в такой международной помощи", - заявил президент.

Зеленский отметил, что украинский смысл для международных отношений заключается в том, что бы заботиться друг о друге всегда, когда необходима поддержка.

"Наш украинский смысл для международных отношений заключается именно в том, что мы должны заботиться друг о друге всегда, когда необходима поддержка. И реально помогать.

Уверен, что это станет глобальными принципами. Взаимное действие, взаимная поддержка, взаимная сила", – добавил лидер государства.