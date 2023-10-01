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Пресс-релиз

Мы должны всегда помнить, какой ценой обретается наша свобода, - Жеваго

1 октября, 2023 воскресенье
12:22
Новости

1 октября, в День защитников и защитниц Украины, пресс-служба предпринимателя Константина Жеваго распространила его поздравление по случаю праздника

"Я искренне поздравляю вас по случаю вашего особого Праздника - Дня защитников и защитниц Украины! Пусть Пресвятая Богородица всегда бережет вас и дает силу и мощь для важной задачи - защиты нашего государства. Благодарю вас за вашу преданность и самопожертвование! Желаю здоровья, безопасности, скорейшей победы Украины и мирного неба над головой!", - говорится в поздравлении.

"Сегодня мы склоняем свои головы перед всеми, кто отдал свою жизнь за нашу родную землю, за независимость Украины, за возможность быть суверенным государством, и, конечно же, за будущее наших детей. Ваш подвиг заслуживает глубочайшего уважения и благодарности, и он никогда не будет забыт", - отмечает Константин Жеваго.

Он также отметил важность помнить о цене свободы, объединения и надежного тыла.

"Мы должны всегда помнить, какой ценой приобретается наша свобода. И о важности объединения, чтобы быть надежным тылом нашим защитникам и защитницам каждый день, отстраивать Украину после победы, развивать ее и обеспечивать благосостояние каждой семьи".

Пусть этот праздник принесет вам тепло и поддержку от всех нас! Пусть у вас всегда будет сила и решимость продолжать свою благородную миссию, а мы, в свою очередь, всегда будем надежными помощниками для вас".

  • Ранее День защитников и защитниц Украины отмечали 14 октября. В 2023 году День защитников и защитниц Украины по указу президента Владимира Зеленского будет отмечаться по новому стилю – 1 октября.

* Является родственником конечного бенефициарного владельца телеканала "Еспресо"

Общество
военные силы Украины
Костянтин Жеваго
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