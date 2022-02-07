Мы должны вместе построить гарантии безопасности, - Макрон после переговоров с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным
Об этом он заявил на совместной пресс-конференции, передает Еспресо.TV.
"Ситуация серьезная, и мы должны найти путь мира и стабильности в Европе, сейчас для этого еще есть время", - сказал президент Франции.
По его словам, НАТО не может отказаться от политики открытых дверей.
"Нужно избежать какой-либо эскалации, ведь это ни в чьих интересах. В ближайшие дни будут решающими для деэскалации и переговоры должны этому способствовать", - добавил Макрон.
Президент Франции добавил, что нужно разработать гарантии безопасности для ЕС, Украины, Грузии, Беларуси и России.
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