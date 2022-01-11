"Мы должны вакцинироваться, пока вирус не минимизирует распространение": экс-глава Минздрава Скалецкая о бустерных прививках
Экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, что вакцинация должна продолжаться, пока распространение коронавируса не снизится
Об этом она сказала в эфире программы "Еспресо.TV.
"Мы должны вакцинироваться до тех пор, пока вирус не минимизирует как свою эволюционно-мутационную историю, так и вообще распространение. Вакцинированные в апреле-мае уже нуждаются в усилении иммунной защиты, и эта возможность, созданная МЗ, очень полезна. Для понимания: мы вакцинируемся, в первую очередь, для защиты собственного здоровья, а также для общественного здоровья, потому что если мы все будем провакцинированы, то распространение вируса, даже если и будет происходить, то будет распространяться в небольших количествах", - заявила экс-министр.
По ее словам, в таком случае, он меньше приносит вред - течение заболевания гораздо легче и меньше шансов на мутацию.
"Надо объяснить, что "Омикрон" не настолько слабый вирус, просто с одной стороны большое количество людей уже вакцинированных, поэтому у них защита намного лучше. С другой стороны, вирус тоже меняется. Нельзя думать, что вирус становится слабее и можно забыть о вакцинации. Это следствие эволюционного развития вируса и вакцинации", - сказала Скалецкая.
Она добавила, что люди с хроническими болезнями должны вакцинироваться против коронавируса в первую очередь.
"Сейчас многие люди думают, что у них есть хронические заболевания, значит это противопоказания. Наоборот, нужно вакцинироваться, чтобы в случае заболевания не начали присоединяться и хронические заболевания. Основное внимание должно быть на вакцинации групп риска, потому что они преимущественно попадают в больницы и многие из них имеют послековидные серьезные состояния", - подытожила она.
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