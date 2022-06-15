Мы должны уничтожить оккупантов, чтобы все последующие поколения россиян боялись украинцев, - журналист Цымбалюк
Журналист Роман Цымбалюк высказал мнение, что мы должны уничтожить российских оккупантов, чтобы все последующие поколения россиян боялись произносить слово "Украина"
Украинский журналист рассказал об этом в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на Эспрессо.
"Пока на нашей стороне поддержка Запада, россиян надо выбить из нашей земли и уничтожить. Чтобы на определенном этапе, когда кто-нибудь из пропагандистов будет говорить слово "Украина", ему сразу били в нос со слова: "Ты что, опять нас хочешь на войну отправить ? Ты не знаешь, что эти укры сразу будут стрелять?". Каждый россиянин должен знать, что в Украине он найдет только смерть", - отметил Цымбалюк.
Журналист подчеркнул, что нам нужно вернуть все наши территории, ведь Россия посылает на будущие войны с Украиной наших детей.
"Если мы сейчас остановимся и согласимся на переговоры, значит, оккупированная территория будет "переварена" россиянами и через несколько лет они отправят наших детей убивать нас", - отметил Роман Цымбалюк.
- Роман Цымбалюк также выразил мнение, что россияне уничтожат всех украинцев в том случае, если мы опустим руки, ведь они не будут спрашивать ни о чем, а будут просто убивать.
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