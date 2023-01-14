"Мы должны убить их ракетную и беспилотную индустрию": Кулеба призвал G7 и ЕС к реакции на обстрел Днепра
Министр внешних дел Украины Дмитрий Кулеба призвал G7 и ЕС к реакции на обстрел Днепра
Об этом он написал в twitter.
"Каждый шквал ракет еще больше истощает российские запасы. Однако они все еще способны производить новые. Мы можем и должны убить их ракетную и беспилотную индустрию массированным санкционным ударом! Призываю G7 и ЕС безотлагательно ввести соответствующие санкции, предложенные Украиной", - говорится в сообщении.
- Утром 14 января оккупанты нанесли удар по Харькову, под огнем оказался Индустриальный район города. Известно, что захватчики целились по инфраструктуре.
- Также утром этого дня россияне нанесли ракетный удар по Киеву: взрывы прогремели в Днепровском районе столицы, в области повреждены 18 частных домов.
- Российская армия также нанесла ракетный удар по Запорожью и области, в результате чего повреждено предприятие и три дома.
- Также россияне дважды попали в объект критической инфраструктуры в Харьковской области, в результате чего часть Харькова обесточена и в метро остановились поезда.
- В субботу, 14 января, россияне нанесли удар по Днепру, в результате чего разрушен подъезд десятиэтажного дома и ранены по меньшей мере десять человек.
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