Со вчерашнего дня наблюдаю за тем, как, кроме лавины восхищения Ольгой Харлан, у некоторых людей возникает также вопрос: а почему спортсменке можно было соперничать с россиянкой, победить ее и финальным жестом лишний раз эффектно подчеркнуть свое отношение к России и ее представителям, а культурным деятелям нельзя?

Честно – тоже об этом думаю. Кажется, здесь нет простых ответов и решений – ни на спортивном, ни на культурном, ни на другом поле. Позволю себе выразить вслух некоторые сомнения и пригласить вас к дружеской дискуссии (категорическое фырканье оставьте при себе, особенно те, кому не приходилось отказываться от приглашений к участию в престижных конкурсах). Как культурный деятель я наблюдаю за тем, что изменяются контекст, некоторые правила игры, и есть сильное ощущение, что, возможно, нам в нашем сообществе снова нужно вернуться к внутренней дискуссии о возможных сценариях участия в культурных мероприятиях, куда приглашают также россиян.

Читайте также: Не могут рабы победить свободного человека

В течение прошлого года я неоднократно отказывалась от участия в престижных событиях и не жалею об этом. Но сейчас меня все больше и больше мучает мысль, что наши протесты и требования не будут работать до бесконечности, что, отказываясь, мы в итоге проигрываем – организаторы нас просто с облегчением вычеркивают из своих программ, и украинские голоса просто отсутствуют на тех или иных площадках.

Читайте также: Эта война была всегда

Также не раз мы уже говорили между собой о том, что разные решения зависят от конкретных ситуаций и не существует одного универсального сценария. Есть немало нюансов и разных форматов. Пытаюсь разобраться в своих ощущениях: лично я и дальше не готова "играть на одном поле" с россиянами, потому что в большинстве культурных мероприятий не может быть таких явных побед, как в спорте. То есть быть на одной сцене, в формате совместных дискуссий, круглых столов, не говоря уже о разных вариациях жестов примирения и т.п., – нет, для меня это вообще не вариант; таким образом легитимизируется поле для возможного диалога, что пока невозможно. А вот снимать ли, например, свой фильм из программы кинофестиваля, если они пригласили фильм российского режиссера? Уже сегодня думаю, что это тупиковый путь, у нас и так скоро не будет этих фильмов, которыми мы можем представлять Украину. Хотя здесь тоже зависит... Быть вот прямо в одной программе, в одном конкурсе лично я пока не готова: нет внутреннего ресурса. Но, наверное, не буду осуждать коллег, которые примут такое взвешенное решение. Особенно, если они будут красиво побеждать и демонстративно "не пожимать руки" противника.

Словом, есть ощущение, что к этому внутреннему разговору мы будем возвращаться еще снова и снова. Но вчерашний яркий, сильный жест лишний раз напомнил, что есть о чем подумать.

Источник

Об авторе. Ирина Цилык, украинский кинорежиссер, писательница, автор поэтических и прозаических произведений. Член Украинского ПЭН

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.